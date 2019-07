Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli parte e lascia tutto o Ferit la ferma?

Grandi notizie per i fans di Bitter Sweet che non vedono l’ora di sapere come andrà a finire la storia tra Nazli e Ferit. Mediaset visti gli ottimi ascolti della soap turca, decide di raddoppiare l’appuntamento con Bitter Sweet che andrà quindi in onda con due episodi a partire dal 5 agosto 2019. Che ne pensate? Felici di questa novità? In attesa di vedere i due episodi di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore, vi raccontiamo quello che succederà nella puntata in onda domani 31 luglio 2019.

Che cosa farà Nazli? Dopo la lite con Ferit a quanto pare ha deciso che per lei è arrivato il momento di lasciarsi tutto alle spalle e cercare altrove quello che è il suo futuro. Tutto questo ovviamente per colpa di sua sorella ma non solo. In questa vicenda infatti ci hanno messo il loro zampino anche Hakan che ha dato il materiale utile ad Ayala in modo che lei a sua volta lo potesse dare a Deniz. E la mossa che il giovane ha fatto servirà a qualcosa oppure no? Non sembrerebbe visto che rischia di perdere anche lui Nazli, che ha deciso di andare via per sempre…Asuman dal canto suo non riesce a credere che Demet l’abbia tradita violando il loro accordo ma, parlando con la donna, si rende conto che lei non sa nulla di quello che è successo…

Scopriamo quindi cosa sta per succedere con le anticipazioni e la trama della puntata di domani 31 luglio 2019.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 31 LUGLIO 2019

Nazli, lasciando tutti senza parole, decide di partire con la sorella per Antiochia per un anno, per potersi riprendere da tutto ciò che è successo. La ragazza è davvero turbata perchè sa di avere tradito una persona per lei speciale ma non avrebbe potuto fare altrimenti visto che Asuman è sua sorella…A questo punto Ferit, viste le decisioni drastiche di Nazli, decide di non chiudere più il ristorante. Manami riesce a chiamare in tempo Nazli per comunicarglielo e la convince a tornare indietro. Il ristorante è così salvo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani su Canale 5.