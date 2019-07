Il segreto anticipazioni: Saul scoprirà che Julieta ha subito delle violenze che vuole nascondere?

Alla fine Fe è costretta a raccontare tutta la verità a Mauricio, non avrebbe mai voluto parlare del suo passato, di quello che faceva quando era stata costretta a lasciare il paese da Francisca ma adesso ha bisogno di aiuto. Che cosa succederà quindi a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata de Il segreto in onda su Canale 5 il 31 luglio 2019. Fe alla fine deciderà di dire a Mauricio chi è davvero Faustino. L’uomo quindi si renderà conto che c’è bisogno di un piano per fermare l’ex amico di Fe che vuole da lei il denaro che si è portata via dal bordello dove lavorava…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 31 LUGLIO 2019

Mauricio decide di chiedere aiuto a Raimundo e gli racconta tutto quello che sta succedendo con Fe. I due pensano che la cosa migliore da fare sia quella di offrire del denaro a Faustino in modo che lasci il prima possibile Puente Viejo.

Antolina non sa più che scuse inventarsi per screditare agli occhi di Carmelo il nuovo dottore. Arriva persino a dire al sindaco che se non riesce più a restare incinta è per colpa di Alvaro che evidentemente non ha saputo curarla bene quando lei ha perso il bambino…Nessuno chiaramente immagina che tutte queste sono solo delle menzogne visto che Antolina sa bene di esser stata lei a provocarsi un aborto…

Francisca ha chiesto a Fernando Mesia di fare qualcosa per allontanare Roberto da Maria visto che lei non gradisce in nessun modo questa relazione. Ma vedendo che il Mesia non riesce ad azzeccare una mossa, decide che sarà lei a fare qualcosa in prima persona.

Saul ha capito che Julieta ha bisogno di vedere un dottore anche se lei continua a negarlo. Alla fine però Saul riesce a portare il medico da Julieta che gli chiede di non avvicinarsi troppo. La ragazza continua a non voler dire a nessuno quello che le è successo, facendo però preoccupare ancora di più tutte le persone che le stanno intorno.

Carmelo vorrebbe che tutta la storia che riguarda i Molero fosse dimenticata e che tutti pensassero che siano andati via. Ma Don Berengario che è un sacerdote, non riesce a tenere il segreto e a quanto pare ha intenzione di raccontare tutto quello che è successo, confessando le sue colpe. Che cosa succederà?

Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto, continuate a leggere le nostre anticipazioni.