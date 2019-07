Beautiful anticipazioni: Bill si prepara alla prossima mossa, che cosa farà?

Bill alla fine ha deciso di non interrompere il matrimonio di Katie e Thorne. Lo avrebbe voluto fare, è nel suo stile ma ha lasciato che tutto andasse come doveva andare. Spera ancora di poter fare qualcosa per ottenere dal giudice quello che deve…Vuole a tutti i costi l’affido di Will e non si arrenderà fino a quando non lo avrà. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 1 agosto 2019, ci rivelano che Katie e Thorne si godono i primi giorni da marito e moglie, o meglio le prime ore, cercando anche di capire come questa novità viene presa dal piccolo Will che sembra essere molto entusiasta di questa nuova situazione…Katie sa bene che sua sorella non era dalla sua parte ma alla fine ha fatto la sua scelta ed è felice che il suo ex marito non sia arrivato, come sempre ha fatto, a guastare la festa. Tutto è bene quel che finisce bene?

Non ci resta che scoprirlo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles, ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 1 AGOSTO 2019

Bill in questo momento sembra non avere nessun alleato visto che alla fine anche Brooke ha ceduto e ha partecipato al matrimonio di Katie e Thorne. L’uomo si rende conto che la mossa fatta da Katie potrebbe andare a suo svantaggio e pensa a tutto quello che può e deve fare per avere il piccolo Will. Parla quindi con la sola persona che sembra stare dalla sua parte, si tratta di Justin che anche in questa occasione è suo fedele compagno di sventura e non solo! Ma che cosa succederà adesso?

Vi ricordiamo che la puntata di Beautiful in onda domani sarà la penultima prima della pausa estiva. Dal 5 agosto 2019 infatti la soap di Canale 5 va in ferie. Ci prendiamo una pausa e si torna a fine mese con i nuovi episodi della soap americana…