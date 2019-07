Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Hakan potrebbe fare del male a Demet?

Tornano le nostre anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore con la trama della puntata in onda domani 1 agosto 2019. Che cosa vedremo nella prossima puntata dell’amatissima soap turca che fa compagnia al pubblico di Canale 5 in questa pazza estate tra giornate afose e giornate invernali? Lo scopriamo con le anticipazioni ma prima vero una nota di servizio: da lunedì 5 agosto 2019 i fans di Bitter Sweet potranno godersi un doppio appuntamento con la soap. Bitter Sweet infatti andrà in onda dalle 14,45 alle 17 circa con una puntata molto più lunga della versione classica. Sarà così per tutto il mese di agosto, sempre che non ci siano delle novità per quello che riguarda la programmazione di Canale 5.

E adesso torniamo a noi: che cosa succederà nella puntata di Bitter Sweet in onda domani? Ecco le ultime news che ci rivelano quelli che sono i piani del crudele Hakan che a quanto pare ha in mente di vendicarsi di sua moglie…

BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 1 AGOSTO 2019

C’è una lite tra Hakan e Demet, perché lei ha abortito senza dirlo a lui; Bulut, spaventato, chiama Nazli e Ferit. Corrono tutti a casa compreso Deniz. Hakan e Ferit litigano, pensano che Hakan sia coinvolto nell’incidente della macchina. Per il momento però non ci sono le prove che possano dimostrare che è stato lui a causare la morte dei genitori di Bulut anche se è chiaro che le cose sono andate proprio in questo modo…Deniz è preoccupato dal fatto che Ferit possa dire tutto a Nazli. Ferit ancora non riesce a perdonarle Nazli per ciò che ha fatto, anche se passano del tempo insieme grazie a Bulut. Demet è sempre più spaventata da Hakan…Che cosa potrebbe succedere se suo marito scoprisse dell’aborto? Adesso Asuman potrebbe anche non tenere il segreto visto quello che è successo a Nazli…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani alle 14,45 su Canale 5.