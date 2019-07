Il segreto anticipazioni: Mauricio uccide Faustino? Ultime news da Puente Viejo

Che cosa farà Don Berengario deciderà di confessare quello che lui e Carmelo hanno fatto ai Molero? Sembrerebbe proprio che il sacerdote sia in procinto di dire quello che ha fatto non potendo più mantenere questo segreto. Non ci resta quindi che scoprire quello che sta per succedere con le ultime news da Puente Viejo e la trama della puntata in onda domani 1 agosto 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 1 AGOSTO 2019

Carmelo ha chiesto del tempo a Don Berengario gli ha suggerito di parlare con Don Anselmo per capire insieme a lui cosa sia meglio fare . Ma le cose sono molto complicate…Elsa ha bisogno che qualcuno si occupi del dispensario e pensa che Isaac potrebbe essere la persona giusta ma sa bene che il suo ex potrebbe non volere avere nulla a che fare con lei e con il dottore. Chiede quindi a Carmelo di mediare per capire quello che vuole fare…Carmelo quindi va a parlare con Isaac proponendogli questo lavoro…A grande sorpresa il falegname accetta ma quando Antolina lo scopre non riesce a credere che suo marito possa aver fatto una cosa simile…

Fernando sembra avere una nuova strategia e decide di diventare amico di Roberto: probabilmente solo in questo modo potrà scoprire i punti deboli dell’uomo che è molto vicino a Maria…Le cose però non vanno come il Mesia si aspettava. Il ballo che ha organizzato fa si che Roberto si metta in mostra e si avvicini ancora una volta a Maria…Francisca non gradisce molto quello che vede…La donna vorrebbe che il Mesia prendesse l’iniziativa ma anche questa volta, il figlio di Olmo fallisce…

Julieta decide di cambiare atteggiamento visto che ha capito che altrimenti le persone intorno a lei avrebbero continuato a chiederle cosa fosse successo. Si mostra quindi più allegra e Saul e sua nonna sembrano essere felici per quello che vedono…Saul però ha anche dei dubbi su questo cambiamento repentino ma è sicuro del fatto che i Molero non le faranno più del male…

Faustino sembra aver accettato la proposta di Mauricio ma forse il capo mastro ha in mente un altro piano. Lo ucciderà?