Una vita anticipazioni: Ursula farà rinchiudere sua figlia in una clinica psichiatrica?

Ci risiamo: ursula vuole ancora una volta chiudere Blanca, come ha già fatto in passato, in una clinica psichiatrica. Ma questa volta la ragazza non è da sola. In passato Samuel l’ha portata via da quel posto e sembra che stavolta sia lui che Diego saranno pronti a evitare il trasferimento di Blanca nella struttura. La ragazza ha fatto una mossa sbagliata anche perchè adesso la Dicenta sa che tutti pensano che Blanca abbia davvero messo al mondo un maschietto…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 1 agosto 2019. Come avrete visto alla fine Ursula se l’è cavata. Samuel è arrivato in tempo prima che la situazione degenerasse…Flora e Inigo hanno raccontato a tutti quello che è successo in passato, dando anche a Pena la possibilità di riprendersi quello che in teoria è suo…Ad Acacias 38 sono tutti molto stupiti per quello che è successo e neppure Pena si aspettava la mossa fatta dai due fratelli…Che cosa succederà adesso? Ecco per voi le anticipazioni e le news della prossima puntata.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 1 AGOSTO 2019

Samuel si rifiuta di testimoniare a sfavore di Blanca con la polizia, cosa che impedisce ad Ursula di fare rinchiudere la figlia in una clinica psichiatrica. Rosina prova le erbe di Jacinto e, visto il loro “potere miracoloso”, pensa di venderle a possibili clienti. Adesso Inigo e Leonor potranno vivere il loro amore alla luce del sole…Nel frattempo le condizioni di salute di Arturo sembrano peggiorare sempre di più tanto che il colonnello sembra essere deciso a prendere una soluzione estrema…In piazza non si parla d’altro. Susana è molto preoccupata per quello che sarà il destino della pasticceria di suo figlio. Ma Liberto le dice che non deve preoccuparsi visto che tutto andrà nelle mani di Pena: da cameriere a proprietario del locale, per lui sarà un bel salto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 1 agosto 2019.