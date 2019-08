Beautiful anticipazioni: a chi sarà affidato il piccolo Will Spencer?

Per Thorne e Katie è arrivato il momento di iniziare la loro vita da sposati insieme ma i primi giorni non saranno dedicati alla loro unione. Mancano infatti solo poche ore alla prima udienza. Brooke ancora una volta ha fatto capire a sua sorella che dovrebbe cedere e non chiedere l’affido esclusivo del piccolo Will. Ma la Logan sembra essere intenzionata ad andare per la sua strada. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano però che Bill sembra avere qualcosa da dire e da fare…Nella puntata di Beautiful in onda domani 2 agosto 2019 infatti, potrebbe arrivare un testimone a sorpresa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Di chi si tratta? A quanto pare dovrebbe essere Brooke e se davvero fosse così per Katie sarebbe proprio un duro colpo.

Passiamo quindi alle anticipazioni e vi ricordiamo inoltre che domani sarà l’ultima puntata di Beautiful per il momento, nel mese di agosto. La soap va in pausa estiva e torna alla fine del mese.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 2 AGOSTO 2019

Bill ha intenzione di andare a trovare i suoi figli prima dell’udienza. E sapendo che Brooke e Thorne stanno portando avanti le loro mosse, fa la sua. Crede infatti che il giudice non si lascerà incantare dal fatto che si siano sposati a poche ore dall’udienza…

Intanto Thorne e Katie vivono le loro prime ore da marito e moglie. Ma al momento hanno altro a cui pensare visto che l’udienza sta per arrivare. E infatti è il grande giorno. Katie si presenta in aula e fa la sua richiesta al giudice. Conferma di volere l’affido esclusivo di Will.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 2 agosto 2019. Vi ricordiamo che quella di domani sarà l’ultima puntata della soap prima della pausa estiva. Beautiful torna poi il 26 agosto 2019 con episodi inediti e forse solo dopo la pausa scopriremo che cosa ne sarà del piccolo Will.