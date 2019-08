Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit scoprirà quello che ha davvero fatto Hakan?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 2 agosto 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Turchia che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Avrete visto che purtroppo, dopo aver scoperto tutta la storia di Asuman, Ferit non ha potuto fare a meno di allontanarsi da Nazli, proprio nel momento in cui tra i due sembrava esser nato qualcosa…Ma alla fine Nazli non è andata via e nulla è perduto…Hakan intanto è una vera e propria bomba a orologeria e potrebbe fare qualsiasi cosa…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 2 AGOSTO 2019

Per Demet e Hakan è arrivato il momento della resa dei conti. Lei non gli ha detto nulla di quello che è successo dopo che ha scoperto di essere incinta e adesso tutta la verità sta venendo alla luce… C’è una lite tra Hakan e Demet, perché lei ha abortito senza dirlo a lui; Bulut, spaventato, chiama Nazli e Ferit. Corrono tutti a casa compreso Deniz. Hakan e Ferit litigano, pensano che Hakan sia coinvolto nell’incidente della macchina. Non hanno però le prove per dimostrare che il marito di Demen è il mandante dell’omicidio dei genitori del piccolo Bulut… Deniz è preoccupato dal fatto che Ferit possa dire tutto a Nazli. Ferit ancora non riesce a perdonarle Nazli per ciò che ha fatto, anche se passano del tempo insieme grazie a Bulut. Demet è sempre più spaventata da Hakan e adesso sa che suo marito potrebbe arrivare a fare qualsiasi cosa visto quello che è successo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet che chiude la settimana. Vi ricordiamo inoltre che ci sono ottime notizie per i fans della serie. Da lunedì infatti Bitter Sweet andrà in onda con un doppio appuntamento !