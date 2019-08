Il segreto anticipazioni prossime puntate: Fe muore davvero ? Che ne sarà di lei?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto e questa volta parliamo di una story line che sta tenendo banco proprio in questi giorni e che ci lascerà con il fiato sospeso per tutta la pausa estiva. Fe è davvero morta? La bella rossa morirà tra le braccia di Mauricio dopo esser stata colpita da Faustino che voleva vendicarsi di lei? Lo scopriremo subito dopo la pausa estiva ma se volete conoscere tutta la verità sulla vicenda, potrete continuare a leggere per scoprire quelle che sono le ultime news da Puente Viejo e le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: TUTTA LA VERITA’ SULLA MORTE DI FE

Come avrete visto in questi ultimi episodi de Il segreto, Fe si è dovuta presentare all’appuntamento con Faustino che ha preteso le sue scuse. Ma in realtà questa era una trappola perchè l’uomo voleva ucciderla. Fe, colpita da un colpo di arma da fuoco, cadrà tra le braccia di Mauricio che disperato la porterà dal dottore. Alvaro cercherà in tutti i modi di salvare la vita della donna e alla fine, grazie alla sua bravura ci riuscirà. Mauricio però gli chiederà un grande favore: dire a tutti che Fe non ce l’ha fatta. E’ il solo modo per salvare la vita della donna perchè Faustino deve credere che sia davvero morta.

Mauricio quindi, proprio come era stato fatto per Francisca, organizza il funerale di Fe anche se informa tutte le persone a lei care che non è davvero morta. Ma Fe non può restare in Spagna perchè rischia di essere trovata da Faustino. Le propone quindi una via di uscita: potrà avere appoggio e stare bene ma solo se lascerà per sempre il continente. Ad attenderla in America troverà Rosario e Prado che potranno aiutarla a farsi una nuova vita.

Mauricio però non può avere i mezzi per organizzare tutto questo e quindi chiede aiuto a Raimundo con la speranza che possa dargli una mano o convincere Francisca a farlo…Ma a quanto pare la Montenegro non vuole accettare. Mauricio, messo alle strette fa una proposta alla donna: le dice che se aiuterà Fe, lui resterà a Puente Viejo e le sarà per sempre fedele.

Fe però fino all’ultimo crederà che Mauricio parta con lei. Solo alla fine si renderà conto che questo è un addio e che non rivedrà più il grande amore della sua vita. Vale lo stesso per Mauricio che distrutto dal dolore si renderà conto di aver sacrificato tutto per salvare la donna della sua vita.