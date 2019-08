Una vita anticipazioni: che ne sarà di Blanca e del piccolo Moises? La verità verrà a galla?

Non potevano mancare anche oggi le nostre anticipazioni di Una vita. In questi giorni i fans della soap spagnola stanno assistendo a diversi colpi di scena e immaginiamo che la curiosità di sapere come andrà a finire la vicenda legata a Blanca e al suo bambino sia tanta. Nelle anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 2 agosto 2019, parliamo proprio di quello che succederà a Blanca. Alla fine Diego e Samuel riusciranno a portare via la donna dalla cappella prima che lei possa fare del male a Ursula. Ovviamente la Dicenta non le ha detto nulla in merito al bambino. E Blanca ha solo creato confusione visto che Diego e suo marito stavano cercando le prove per incastrare Ursula. Così ancora una volta la Dicenta ha tutto quello che serve per dimostrare che sua figlia è pazza e ha intenzione di portarla di nuovo in una clinica. Ma questa volta Samuel non sembra essere d’accordo con la sua alleata. A che gioco sta giocando il giovane Alday?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 2 AGOSTO 2019

Flora e Inigo sperano che con la mossa che hanno fatto, dando la pasticceria a Pena, si siano liberati della persona che avrebbe voluto vederli morti. Susana invece sembra essere davvero molto preoccupata del fatto che la cioccolateria di suo figlio possa finire in cattive mani e spera solo che venga gestita al meglio. Per Blanca è arrivato il momento del confronto: insieme a Diego prova a raccontare a Felipe e Leonor quello che era il suo piano che però non è andato come lei si aspettava. Forse non avrebbe dovuto agire in questo modo ma in ogni caso Diego si mostra dalla sua parte. Blanca e Diego informano anche i loro amici del fatto che probabilmente non potranno contare sull’aiuto di Samuel…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 2 agosto 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che anche questo sabato in prima serata ci aspetta Una vita con la puntata in onda su Rete 4 assolutamente da non perdere!