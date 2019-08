Il segreto anticipazioni, la soap si ferma: cosa succederà dopo la pausa estiva?

Il segreto non andrà in onda il 5 agosto 2019. Come vi abbiamo raccontato infatti la soap spagnola si ferma per la classica pausa estiva. A differenza di quanto successo in passato, con lo spostamento della soap in fascia pre serale, quest’anno Mediaset propone al suo pubblico Caduta Libera, che continua a registrare buoni ascolti mentre Il segreto si prende una pausa. Ma che cosa succederà dopo la pausa estiva? Ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda dopo la pausa, Il segreto dovrebbe tornare il 26 agosto 2019 con un episodio inedito.

I fan della soap resteranno con il fiato in sospeso. Nell’ultima puntata in onda infatti Fe sarà colpita da Faustino e Mauricio sarà costretto a chiedere l’aiuto di Alvaro. Il dottore dovrà operare Fe, ma riuscirà a salvarle la vita?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: ISAAC SCOPRE CHE COSA NASCONDE ALVARO?

Isaac ha deciso di frugare tra le cose di Alvaro per scoprire se sta nascondendo qualcosa. Ha portato via dei gioielli e ha chiesto a un investigatore privato di indagare ma al momento nessuno lo sa. Antolina lo vede solo parlare con un ragazzo di cui non sa nulla. Isaac poi riporta tutto quello che ha preso al dispensario prima che Alvaro si possa rendere conto dello spostamento.

Mauricio tornato a Puente Viejo, avvisa tutti che Fe purtroppo è morta. Nessuno riesce a credere che la donna sia stata davvero uccisa. E come vedremo anche questa storia non finisce così…Nel frattempo Carmelo cerca di convincere don Berengario a reggere ancora il gioco senza confessare quello che è successo davvero con i Molero.

Meliton dice a Mauricio che dovrebbe avvisare la Guardia Civile. Secondo il capo mastro però tutto questo è inutile per cui serve solo organizzare il funerale…Saul pensa che deve dire a Julieta quello che è successo a Fe ma si rende conto che per sua moglie questa potrebbe essere un’altra pessima notizia. E infatti quando Saul le dice cosa è successo a Fe, Julieta si dispera e si chiude nel mutismo.

Elsa si rende conto che Alvaro non sembra essere turbato dalla morte di Fe, nonostante sia stato lui a operarla e pensa che il medico stia reagendo in modo troppo freddo. In realtà Alvaro è il solo a conoscere la verità. Fe infatti non è morta…

Mauricio chiede aiuto a Raimundo per quello che è successo a Fe: la donna non è morta ma ha bisogno di lasciare il prima possibile Puente Viejo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda dopo la pausa estiva.