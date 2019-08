Una vita anticipazioni prima serata: Blanca vede davvero Moises o ha le allucinazioni?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda sabato 3 agosto 2019 in prime time su Rete 4? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi della soap spagnola. Vi ricordiamo che a differenza delle altre soap, Il segreto e Beautiful, Una vita andrà in onda per tutto il mese di agosto con un episodio lungo che prenderà il via alle 13,40. Ma torniamo ad Acacias 38 con le ultime news: dopo quello che Blanca ha fatto Ursula sembra essere intenzionata ad agire contro di lei. Diego e Samuel permetteranno che alla donna possa capitare qualcosa? Nel frattempo Arturo è sempre più disperato…

UNA VITA ANTICIPAZIONI LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 3 AGOSTO 2019 IN PRIMA SERATA

Ursula non ha intenzione di lasciarsi intimorire da Diego e Samuel e vuole fare in modo che sua figlia finisca in una casa di cura. Se loro non accetteranno di aiutarla farà una denuncia contro la Guardia Civile per raccontare quello che è successo. Samuel questa volta sembra schierarsi dalla parte di Blanca ma la Dicenta lo minaccia…Per cercare di portarlo di nuovo dalla sua parte nomina suo padre e ovviamente provoca delle reazioni molto forti in Samuel…

Susana ha una discussione molto accesa con Pena gli dice che la Deliciosa è un luogo a lei caro e non può essere venduto al primo offerente. Diego e Samuel si prendono cura di Blanca ma non appena la donna cerca di riposarsi inizia a sentire il pianto di un bambino…Nella stanza entra Ursula con un bambino in braccio che Blanca prende subito: è davvero suo figlio o sta solo sognando? Ha le allucinazioni oppure Ursula ancora una volta la sta mettendo alla prova?

Arturo impugna una pistola e pensa che forse farebbe bene a spararsi per mettere fine alle sue sofferenze…Nella stanza però arriva Agustina che senza saperlo riesce a fermare il suo datore di lavoro. Il giorno dopo Arturo va da Felipe e gli chiede di sistemare tutta la situazione testamentaria. A quanto pare non desiste dal suo intento di uccidersi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 agosto 2019 in prima serata.