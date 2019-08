Il segreto anticipazioni prossime puntate: Saul scopre la verità su Julieta e i Molero?

Pausa estiva per Il segreto: la soap spagnola infatti non andrà in onda dal 5 agosto 2019. La rivedremo, se la programmazione di Canale 5 sarà confermata, a fine mese, il 26 agosto. Le nostre anticipazioni però vi terranno compagnia per tutta l’estate. E oggi vi vogliamo proprio parlare della story line che riguarda Julieta. La ragazza, come avrete visto, sta affrontando un periodo complicato. E anche se finge di star bene, per fare in modo che Saul non si preoccupi per lei, in realtà è fortemente depressa. Julieta è stata violentata anche se non lo ha detto a nessuno ma molto presto Saul si renderà conto che il malessere di sua moglie deriva proprio da quello che è successo con i Molero…Saul ha sempre sospettato che ci fosse qualcosa di strano ma, come rivelano le anticipazioni per le prossime puntata de Il segreto, sarà una notizia ad accendere la lampadina nella testa del ragazzo. Quando la Guardia Civile dirà che i Molero non sono scappati, ma che sono stati uccisi, allora Saul inizierà a credere che tutta la storia raccontata da Julieta e Carmelo potrebbe avere diversi punti oscuri…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: JULIETA DEPRESSA, SI RIPRENDERA’?

Saul quindi chiederà spiegazioni a Carmelo e don Berengario e quindi scoprirà quello che è successo davvero a sua moglie. Saul prometterà a Carmelo di non dire nulla di quello che è successo davvero ma vuole sapere cosa è successo a sua moglie. Si renderà quindi conto che Julieta è così depressa per quello che è accaduto. Ma la ragazza si potrà mai riprendere?

A questo punto della narrazione succederà qualcosa che nessuno si aspetta. Raimundo si è lasciato scappare con Francisca quello che è successo a Julieta e così la Montenegro, nonostante abbia giurato odio eterno alla ragazza maledicendola in più di una occasione, le starà vicino. In questo momento difficile le dirà che anche lei è stata maltrattata e molestata, per anni, da suo marito.

E sembra proprio che questo incontro e alcune delle frasi dette da Francisca, serviranno a dare per sempre uno scossone alla ragazza…