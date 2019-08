Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit e Nazli si sposano ?

Tornano le nostre anticipazioni di Bitter Sweet! Per quasi tutto il mese di agosto la soap turca che tanto piace al pubblico di Canale 5 tornerà a farci compagnia con un doppio appuntamento. Buone notizie quindi per chi il pomeriggio vuole gustarsi la soap sul divano ! Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 6 agosto 2019. Cosa sta per succedere tra Nazli e Ferit? A quanto pare presto potremmo vederli sposati. Ma come si arriverà a questo? Lo scopriamo con le ultime news, eccole per voi…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 6 AGOSTO 2019

A quanto pare non ci sono buone notizie in arrivo per Ferit. Il giudice ha emesso la sentenza definitiva: Bulut sarà affidato alle cure di Hakan e Demet, ma Ferit non si vuole arrendere e ha in mente un piano per riprenderselo. L’attuazione del piano, però, necessita dell’aiuto incondizionato di Nazli. Ferit non vorrebbe coinvolgere la ragazza visto quello che è successo di recente tra loro ma sa che ha bisogno di lei…Intanto Hakan e Demet propongono a Deniz di lasciare loro le sue azioni, in cambio dell’affidamento del nipote, con il quale il giovane cantautore potrebbe rapire il cuore di Nazli. Deniz si lascia tentare da questa situazione…

Nazli decide di sposare Ferit perché non ce la fa più a vedere il bambino così triste, così cercano insieme una storia plausibile che possa convincere la gente. La giovane chef lo sta facendo solo per il piccolo Bulut o in fondo anche lei si è resa conto di provare qualcosa per Ferit ? Hakan invece è sempre più furioso perché non riesce a portare a termine i suoi piani.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 6 agosto 2019 su Canale 5.