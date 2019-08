Il segreto anticipazioni prossime puntate: Elsa e Alvaro si sposeranno dopo la pausa estiva?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto. In queste settimane la soap di Canale 5 non andrà in onda. Il segreto quest’anno infatti si prende le ferie e tornerà a far compagnia al pubblico della rete solo il 26 agosto 2019. Ma per gli appassionati che cercano sempre anticipazioni, non mancano le ultime news da Puente Viejo. Per cui se siete curiosi di sapere che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5, continuate a leggere! Oggi vi parliamo in particolare della storia d’amore tra Elsa e Alvaro. Come avrete visto i due sono molto vicini e sembra che, nelle puntate in onda i primi di settembre, i due diventeranno una coppia. Ma come proseguirà questa storia? Avrete anche visto che Isaac ha deciso di indagare su Alvaro, convinto che il dottore nasconda qualcosa. Alvaro si è davvero innamorato di Elsa oppure anche lui, come tutti i protagonisti della soap spagnola, porta un segreto inenarrabile?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: ALVARO ED ELSA SI SPOSANO ?

Questa story line vedrà protagonista anche Antolina. La donna infatti, visto che Isaac sembra essere ancora interessato alla sorte della sua ex, deciderà di seguire Alvaro per provare a capire che cosa nasconde. Quando scoprirà che il medico è un cacciatore di dote, inizierà a minacciarlo. Lo obbligherà quindi a chiedere a Elsa di diventare sua moglie, solo per rubarle poi tutto quello che le è rimasto in eredità. Il dottore quindi non prova nulla per la bella Laguna?

Il piano di Antolina però prevede anche un altro passaggio: Elsa e Alvaro, dopo il matrimonio dovranno lasciare Puente Viejo in modo che lei e Isaac possano essere finalmente felici…

Isaac invece dal canto suo, essendo ancora molto innamorato di Elsa, le dirà che non è ancora arrivato il momento per un matrimonio visto che lei probabilmente non ama Alvaro. Ma a quanto pare Elsa ha intenzione di cambiare vita e forse si sta fidando della persona sbagliata…La ragazza però è stanca di essere sempre preda dei rimpianti e dei rimorsi per quello che è stato e alla fine accetterà di sposare Alvaro. Questo matrimonio si farà? Appuntamento alle prossime anticipazioni per scoprirlo!