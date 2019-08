Una vita anticipazioni: Diego scoprirà che cosa è successo davvero a suo padre?

Chi è il dottore con il quale Ursula è in contatto? Diego e Reira riusciranno in qualche modo a capire quali sono le mosse che la Dicenta sta facendo oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita che ci aspettano in questi giorni di agosto, a partire dalle 13,40 su Canale 5. Nelle prossime puntate di Una vita vedremo se Diego riuscirà anche a capire che suo fratello gli ha mentito su molte cose, anche si Jaime. Diego infatti vorrebbe chiedere a suo padre di tornare a casa, convinto del fatto che l’uomo possa domare in qualche modo Ursula. Ma non sa che suo padre non è in Svizzera ma, almeno apparentemente, è stato ucciso da Samuel…Non ci resta quindi che scoprire quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani 6 agosto 2019. Pronti alle anticipazioni e le ultime news da Acacias 38? Eccole per voi…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 6 AGOSTO 2019

Nelle puntate di Una vita in onda in questa settimana, tra l’altro, arriva anche un altro personaggio da non perdere di vista. Parliamo di Lucia, una cugina di Celia che molto presto diventerà una delle protagoniste della soap spagnola.

Ma torniamo alla puntata di Una vita in onda domani…

Mentre Iñigo e Leonor si rifiutano di aiutare Peña e progettano di lasciare Acacias, Flora si sente vicina al vero Cervera e chiede inutilmente al fratello di aiutarlo. Pena segue Inigo e Leonor per cercare di capire quelle che sono le loro intenzioni… A calle Acacias, intanto, arriva la giovane Lucia Alvarado, la cugina di Celia. La moglie di Felipe non si aspettava questa visita e chiede a sua cugina se vada tutto bene, lei però risponde in modo vago, come se stesse nascondendo qualcosa…Diego scopre che Jaime non è mai arrivato nella clinica in Svizzera e inizia ad avere dei sospetti anche in merito a questa vicenda: che fine ha fatto suo padre? C’è la mano di Ursula dietro questa storia? Arturo rivela a Felipe che sta per rompere con Silvia. L’Alvarez Hermoso, la sera stessa, svuota il revolver del Colonnello e gli impedisce di suicidarsi.

Ursula e Blanca hanno uno scontro in piazza. La Dicenta fa notare a sua figlia che, tutto quello che ha fatto al cimitero non è normale e che ha perso il senno.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 6 agosto 2019 su Canale 5.