Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit e Nazli si sposano davvero per amore di Bulut?

E chi lo avrebbe mai detto: fino a qualche giorno fa Nazli e Ferit non si parlavano neppure e la giovane chef era intenzionata a lasciare il paese, adesso invece sembrano essere pronti per il matrimonio! Le cose cambiano rapidamente in Turchia e noi cerchiamo di capire cosa succederà nella puntata di Bitter Sweet in onda domani. Le anticipazioni dell’episodio di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore del 7 agosto 2019 ci rivela quelle che sono le intenzioni di Nazli: che cosa vuole fare la ragazza? Ha accettato di sposare Ferit per amore del piccolo Bulut ma a quanto pare le cose potrebbero cambiare. Nazli infatti non sembra essere convinta della scelta fatta…Come cambieranno le cose? E Deniz che ha ricevuto una precisa offerta da parte di Hakan che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di domani, eccole per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 7 AGOSTO 2019

Ferit annuncia il fidanzamento ufficiale con Nazli. Nessuno sospetta che si tratti di una farsa. Nazli, sapendo che i suoi genitori non approvano, vorrebbe tirarsi indietro e non sposare Ferit. La ragazza è davvero molto combattuta e non sa che cosa fare…Tra Fatosh ed Engin le cose non vanno molto bene. La ragazza infatti non riesce a trovare un feeling con gli amici di lui e inizia a credere di essere inadeguata.

Le nozze sono imminenti, ma Ferit e Nazli temporeggiano al lavoro fino a poche ore prima del matrimonio, nonostante le numerose esortazioni degli amici. Finalmente Ferit decide di staccare e andarsi a preparare. Nazli invece, uscita dal ristorante, è determinata a fare tappa dal pescivendolo per un ordine irrinunciabile, ma non sa che la strada per l’altare è lastricata di insidie. I due riusciranno a sposarsi e poi ottenere l’affido del piccolo Bulut oppure questo matrimonio non è destinato a essere celebrato?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 7 agosto 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che per questa settimana la soap turca raddoppia mentre poi, nella settimana di Ferragosto, non andrà in onda.