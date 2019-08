Il segreto anticipazioni fine agosto 2019: cosa succederà dopo la pausa estiva della soap?

Avrete visto che la programmazione di Canale 5 è cambiata: due delle soap di Mediaset sono andate in ferie, se così possiamo dire. Pausa estiva per Beautiful e per il Segreto che torneranno in onda a fine agosto. E oggi vogliamo proprio raccontarvi quello che succederà nelle puntate de Il segreto in onda nell’ultima settimana di agosto 2019. Pronti per scoprire quelle che sono le news da Puente Viejo? Ecco per voi tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLE PUNTATE IN ONDA A FINE AGOSTO

Avevamo lasciato Alvaro alle prese con le cure di Fe. Il dottore riesce a salvare la donna ma Mauricio inscena la sua morte. E’ il solo modo per permettere a Faustino di credere che Fe abbia pagato il suo debito morendo. In realtà la donna è ancora viva e sta bene. Mauricio chiede aiuto a Francisca che però ha da sempre un conto in sospeso con Fe. Rifiuta quindi la proposta del capo mastro. Mauricio però è disposto a tutto per permettere a Fe di lasciare Puente Viejo e partire per l’America quindi promette alla Montenegro di restare in paese, come suo fido collaboratore, se darà il denaro a Fe. E così lei può scappare mentre Mauricio resta in paese…

Isaac è convinto che Alvaro stia nascondendo qualcosa e decide di assumere un investigatore privato per indagare sul poco che ha. In particolare su una spilla che pare sia appartenuta a una ex fidanzata del dottore, morta in circostanze non chiare…

Gonzalo deciderà di mandare a Maria dei giocattoli per i bambini ma anche una lettera nella quale scrive che la ama ancora…Don Berengario è ancora travolto per i sensi di colpa e per aver ucciso uno dei due Molero. Decide quindi di parlare con Don Anselmo di quello che è accaduto ma senza saperlo innescherà una serie di eventi che cambieranno la vita del prete…

Ignorando che Roberto è uno degli uomini più ricchi di Cuba, Francisca coinvolgerà Fernando nel suo personale piano per corrompere l’amico di Maria: in pratica, la dark lady vorrà spingere il forestiero a lasciare Puente Viejo – e ovviamente Maria, Esperanza e Beltran – offrendogli tantissimo denaro.

Peggioreranno invece sempre di più le condizioni di salute ma soprattutto lo stato mentale di Julieta…