Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli e Ferit dopo il matrimonio avranno l’affido di Bulut?

E alla fine Ferit con la sua dolcissima proposta di matrimonio ha convinto Nazli a diventare sua moglie. E anche se alla fine dei conti tutto dovrebbe essere solo una farsa, Ferita ha saputo toccare le corde del cuore di Nazli. I due probabilmente provano già un sentimento molto forte anche se continuano a negare l’evidenza…Le anticipazioni di Bitter Sweet ci rivelano quello che accadrà nella puntata di domani. Le ultime news sulla trama dell’8 agosto 2019: cosa succederà nel prossimo episodio di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore? Come sempre siamo qui per darvi le anticipazioni e raccontarvi tutti i dettagli…

Quando Ferit ha annunciato il suo fidanzamento con Nazli, nessuno si è sorpreso più di tanto ma forse pochi immaginano che si tratta di una cosa molto veloce che porterà presto i due persino a diventare marito e moglie, sempre che Nazli riesca a presentarsi alla cerimonia…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 8 AGOSTO 2019

Le nozze sono imminenti, ma Ferit e Nazli temporeggiano al lavoro fino a poche ore prima del matrimonio, nonostante le numerose esortazioni degli amici. Finalmente Ferit decide di staccare e andarsi a preparare. Nazli invece, uscita dal ristorante, è determinata a fare tappa dal pescivendolo per un ordine irrinunciabile, ma non sa che la strada per l’altare è lastricata di insidie.

E alla fine Nazli, tra una distrazione e l’altra, finisce in una cella frigorifera….Deniz però per fortuna, salva Nazli dalla cella frigorifera. Alla fine la ragazza dopo tante peripezie si riesce a sposare con Ferit, provocando la rabbia di Hakan e Demet. Deniz è triste per questo matrimonio e decide di partire con Alya…

Ferit adesso è pronto a muoversi contro Hakan e Demet e la sua prima mossa è quella di richiedere l’affido di Bulut. Adesso anche lui è sposato e ha una famiglia. Lui e Nazli si riprenderanno il bambino?