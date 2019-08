Una vita anticipazioni: nessuna speranza di ritrovare il piccolo Moises?

E alla fine anche questo tentativo di trovare il piccolo Moises è andato male! Blanca e Diego riusciranno prima o poi a trovare il loro piccolo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita e la trama della puntata in onda domani 9 agosto 2019. Ad Acacias 38 ci sono come sempre grandi novità ma è Reira a portare le notizie che Blanca e Diego stanno aspettando e purtroppo non sono per nulla buone…Nel frattempo, anche se per il momento il colonnello ha messo da parte il suo intento di togliersi la vita, Silvia resta ancora all’oscuro di quelle che sono le sue attuali condizioni di salute…

Ed ecco per voi le anticipazioni con le ultime news da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 9 AGOSTO 2019

Mentre Carmen scopre una valigetta di Ursula piena di soldi, Diego e Blanca curano Riera, ferito all’addome durante le sue ricerche di Moises. L’uomo prova a spiegare con le poche forze che gli sono rimaste quello che è successo. Quando è arrivato a casa infatti, il dottore che stava cercando era morto. Sembrava che in casa fossero entrati dei ladri ma non può assicurare quello che è successo realmente…Arturo continua a nascondere a Silvia di stare per diventare cieco. Servante fa credere ai signori che Naveros Del Rio è stata devastata da temporali improvvisi. Ramon organizza così una raccolta fondi.

Reira racconta inoltre a Diego e a Blanca che c’era un uomo che lo stava seguendo, lo stesso uomo che gli ha sparato. Tutti e tre pensano che dietro a questo agguato e dietro anche alla scomparsa del bambino ci sia ancora una volta lo zampino di Ursula.

Diego racconta a Samuel quello che sta succedendo…Il giovane si mostra ancora una volta molto vicino a suo fratello ma è davvero questo il gioco che sta facendo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 9 agosto 2019 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40.