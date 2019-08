Il segreto anticipazioni prossime puntate: cosa nasconde Roberto e che cosa vuole davvero da Maria?

Come tutti i personaggi che arrivano a Puente Viejo, è chiaro a tutti che anche Roberto abbia qualcosa da nascondere. E anche se apparentemente sembra essere un uomo di altri tempi, un grande amico e una persona affidabile, forse anche lui nasconde degli scheletri nell’armadio. Ve ne parliamo quindi oggi nelle nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama de Il segreto per le puntate in onda negli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre. Cosa scopriremo in merito a Roberto, e qual è il suo grande segreto? Ecco per voi le ultime news da Puente Viejo…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: CHE COSA NASCONDE ROBERTO ?

Come abbiamo visto nelle ultime puntate in onda, Francisca e Fernando Mesia hanno un piano per far si che Roberto lasci Puente Viejo. Al momento però la donna non sa che ha di fronte uno degli uomini più ricchi di Cuba. Francisca e Fernando decideranno di offrire del denaro a Roberto per lasciare Maria e anche la Spagna. Ma l’uomo, che di certo non ha bisogno dei loro soldi, arriverà persino a comprare la banca per dimostrare alla Montenegro chi è davvero. A questo punto informerà anche Maria di quello che la sua madrina e Fernando hanno fatto . La Castaneda quindi inizierà a pensare che la sua madrina ancora una volta voglia manipolare la sua vita e che forse per lei e per i bambini sarebbe meglio tornare a Cuba fidandosi di Roberto…

Il Sanchez quindi deciderà di aiutare Maria e deciderà di comprare anche una tenuta per far credere a tutti che la ragazza andrà a vivere lì con i bambini mentre in realtà si prepara per tornare a Cuba…

Roberto quindi fino a questo momento della storia, non ha fatto nulla di male ma presto, a causa di Francisca, potrebbe persino arrivare a compiere un omicidio e a perdere per sempre Maria. Di che cosa su tratta? Francisca cambierà improvvisamente atteggiamento, comprendendo che Maria sta per lasciare la Spagna e si mostrerà amorevole con il Sanchez arrivando persino a convincerlo che per Maria è meglio restare in Spagna ma che per farlo, devono eliminare prima Fernando Mesia…