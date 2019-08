Il segreto anticipazioni prossime puntate: Isaac indaga su Alvaro, il medico confessa i suoi peccati?

Il segreto torna il 26 agosto 2019 su Canale 5 ma noi, abbiamo delle super anticipazioni per i più curiosi che si chiedono che cosa succederà nelle prossime puntate della soap. Oggi vi parliamo di quello che succederà nelle puntate di fine agosto ma anche di quello che accadrà a settembre. Avrete infatti visto nelle ultime puntate de Il segreto che Isaac ha sin dall’inizio sospettato, gelosia a parte, che Alvaro stesse nascondendo qualcosa a Elsa e per questo motivo ha deciso di assumere un investigatore privato per farlo indagare sul passato del dottore e capire chi sia realmente.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: COSA SCOPRE ISAAC SU ALVARO?

Ma c’è davvero qualcosa da scoprire in merito al passato del dottore ? Isaac fa bene a non fidarsi di lui? Sembrerebbe proprio di si. Del resto come tutti i protagonisti de Il segreto, anche il nostro caro dottore è arrivato a Puente Viejo portandosi dietro un gran segreto. E sarà Elsa a pagare per essersi fidata di lui?

Questa storia, come vedremo poi nel mese di settembre, porterà anche a un nuovo risvolto nella story line che riguarda Antolina e Isaac. Ma andiamo per gradi…

Isaac non avrà modo di portare a Elsa le prove di quello che sostiene. Il falegname quindi, non fidandosi di Alvaro farà fare queste indagini ma non scoprirà nulla. E così Alvaro potrà ottenere quello che vuole: avrà i terreni di Elsa e la lascerà ancora prima che lei diventi sua moglie…Ma Isaac non ha nessuna intenzione di perdonare Alvaro per quello che ha fatto alla donna che ama. Ed ecco quindi che si metterà sulle sue tracce. Lo troverà? A quanto pare Alvaro, in cambio della sua libertà darà a Isaac delle informazioni molto preziose che cambieranno per sempre la sua vita.

Di che cosa si tratta? Ve lo racconteremo nelle prossime anticipazioni! Continuate a leggerci per avere tutte le ultime news da Puente Viejo.