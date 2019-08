Una vita anticipazioni: Silvia sarà liberata? Samuel confessa la verità?

Settimana di pausa per le soap di Canale 5 in occasione del Ferragosto ma non per Una vita che va regolarmente in onda questo pomeriggio su Canale 5 e anche nel giorno di Ferragosto! Non potevano quindi mancare le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 13 agosto 2019. Come avrete visto tutta l’attenzione si concentra sul’omicidio di Don Jaime. Le prove lasciano pensare che sia stato Samuel a ucciderlo. Il ragazzo dal canto suo sa quello che ha fatto ma non sa cosa ha costruito Ursula intorno a questa vicenda. Diego, distrutto dal dolore, non riesce a credere che Samuel possa esser stato capace di tutto questo. Inoltre per Diego e Blanca arriva un’altra cattiva notizia: pare che il piccolo Moises sia morto. Ma ancora una volta, i due si trovano di fronte a un grande inganno, riusciranno a venirne a capo?

Iniziamo con le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 13 AGOSTO 2019

Arturo, non sapendo che Silvia è stata rapita, non capisce perché la donna non si sia presentata alla cena in cui era stata invitata. Trini dice a Ramon che Cabrahigo vorrebbe “assumerlo” come padrino: qualora accettasse, dovrà quindi tenere un discorso. Diego, in piena calle Acacias, accusa Ursula di avere spinto Samuel ad assassinare Jaime. Dopo aver visto tutte le prove che incastrano suo fratello Diego non riesce a non pensare che possa essere innocente. Blanca invece pensa che forse suo “marito” sia stato in qualche modo usato da Ursula ma non sa come e vorrebbe capirlo…I domestici decidono di organizzare una festa di benvenuto per Cesareo ma l’uomo critica l’iniziativa. Ramon, su insistenza di Trini, accetta di fare da padrino per la festa patronale di Cabrahigo.

Felipe vorrebbe fare di tutto per aiutare Samuel ma a quanto pare il giovane sembra non avere intenzione di dire quello che sta succedendo e he è successo a suo padre. Ha paura di Ursula?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita, continuate a seguire le nostre anticipazioni.