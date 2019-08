Una vita anticipazioni prima serata: Ursula in fuga con Moises, la troveranno?

Samuel ha potuto dimostrare la sua innocenza grazie all’aiuto di Liberto e Felipe annuncia la sua scarcerazione ma Blanca e Diego sono ancora convinti che il giovane non sia coinvolto nel terribile omicidio di Don Jaime? E Ursula che cosa farà di fronte alla scarcerazione di Samuel ben sapendo che adesso l’uomo potrebbe vendicarsi contro di lei? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita e la trama della puntata in onda domani 17 agosto 2019. Nella prossima puntata della soap spagnola, che vi ricordiamo andrà in onda in prima serata su Rete 4, vedremo come cambiano adesso che Samuel ha lasciato il carcere, gli equilibri…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 17 AGOSTO 2019

Per impedirle di lasciare Acacias, Carmen affronta Ursula ma ha la peggio: la dark lady le infligge diverse pugnalate nel ventre. Samuel, appena uscito di prigione, soccorre la domestica. Viste le ultime prove emerse, Diego chiede perdono al fratello per avere dubitato di lui sull’assassinio di Jaime. Blasco incontra Silvia e le dice che gliela farà pagare per averlo sedotto, circa dieci anni prima, al fine di scoprire i suoi traffici e farlo arrestare dalla polizia. Diego si arrabbia molto quando Samuel gli dice che Carmen stava dicendo qualcosa in merito al piccolo Moises…Blanca ha paura che potrebbe non rivedere mai più il suo bambino…

Leonor chiede a Felipe di difendere Flora, accusata ingiustamente per l’omicidio dell’Indiano. Mendez non è però ottimista sul futuro della ragazza. Ramon cambia nuovamente idea: terrà il discorso a Cabrahigo. Ursula si nasconde in una pensione con il piccolo Moises. Samuel e Diego intanto cercano in casa degli indizi per capire dove Ursula possa essere andata…Fabiana decide di andare a trovare Carmen che è in ospedale. La domestica sembra stare meglio e forse adesso potrebbe dire che fine ha fatto Ursula…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 17 agosto 2019 nella prima serata di Rete 4. La soap spagnola ci aspetta lunedì dopo il prime time, con un nuovo imperdibile episodio.