Bitter Sweet-Ingredienti d’amore torna il 19 agosto: che cosa vedremo?

Dopo la pausa si torna in onda: che cosa vedremo nelle prossime puntate di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore ? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle puntate in onda dal 19 agosto 2019. Da lunedì infatti Bitter Sweet riprenderà la sua collocazione e per tutta la settimana andrà in onda con un doppio appuntamento. Cosa succederà adesso che Ferit e Nazli sono marito e moglie? Cosa accadrà nelle ultime puntate in onda ad agosto 2019? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni, eccole per voi!

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLE PUNTATE IN ONDA DAL 19 AGOSTO 2019

Tra Nazli e Ferit le cose non vanno bene. Si sono sposati ma si conoscono pochissimo e inoltre negli ultimi tempi le cose tra loro erano molto complicate. Devono però fingere che tutto stia andando al meglio per amore del piccolo Bulut che ha bisogno di serenità. Alla fine Engin e Fatosh decidono di mettere fine alla loro relazione e sembra che entrambi siano sollevati da questa decisione: resteranno amici… Deniz ha avuto un incidente con la moto. Asuman, dopo aver litigato con la sorella, decide di stabilirsi a casa di Deniz e ne approfitta per prendersi cura di lui. Demet chiede a Deniz di testimoniare contro Ferit al processo. Ferit e Nazli sono preoccupati che Asuman possa dire a tutti che il loro matrimonio è falso. A quanto pare il segreto di Ferit e Nazli è stato scoperto anche da Fatosh ed Engin che vorrebbero sapere che cosa è successo davvero, delusi dal fatto che i loro migliori amici non abbiano detto nulla…Deniz alla fine scopre quello che Ferit e Nazli hanno fatto e i due pensano che sia stata la sorella della giovane chef a dire tutto…

Hakan e Demet chiedo collaborazione ad Asuman e lei, mentre sembra che stia accettando, alla fine si prende gioco di loro scatenando la loro ira. Ferit e Deniz hanno una discussione la mattina del processo e Deniz lo minaccia di stare contro di lui al processo.

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Bitter Sweet in onda da lunedì su Canale 5.