Il segreto anticipazioni prossime puntate Isaac scoprirà la terribile verità su Antolina e l’aborto?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto, anche se la soap in questi giorni non va in onda noi, come sempre facciamo, vi raccontiamo quello che accadrà nelle prossime puntate. Per cui continuate a leggere solo se siete curiosi! Oggi vi parliamo della story line che vede protagonisti Antolina e Isaac. Come avrete visto prima delle puntate in onda in estate, Antolina è arrivata a provocarsi un aborto quando si è resa conto che non avrebbe più potuto mentire sulla paternità del figlio che aspettava, essendo incinta, tra l’altro, non da sette mesi ma da tre. Isaac però non sa nulla di quello che è accaduto a sua moglie e pensa di aver perso un figlio.

Scoprirà mai tutto quello che Antolina ha fatto, dalla finta gravidanza al matrimonio avvenuto ancora prima che lei fosse incinta all’aborto? Nelle prossime puntate de Il segreto ci sarà un clamoroso colpo di scena in merito e noi, vi raccontiamo di che cosa su tratta. Ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: ISAAC SCOPRE TUTTA LA VERITA’ SU ANTOLINA?

Come vedremo nelle prossime puntate de Il segreto Antolina sarà ancora perfida e cattiva nelle sue macchinazioni contro Alvaro ed Elsa. Ma il dottore, minacciato dalla donna, proverà a vendicarsi di lei. Come lo farà? Una volta lasciato Puente Viejo pensava di essersi messo tutto alle spalle ma Isaac lo troverà. A questo punto Alvaro deciderà di confessare quello che sa in cambio della sua libertà.

Dirà quindi a Isaac delle cose fondamentali. Gli dirà intanto che lei non era incinta quando si sono sposati. Ha finto di esserlo solo per metterlo in trappola. Ma non finisce qui: il bambino che aspettava, visto che era realmente incinta, non era neppure suo. Inoltre ha abortito quando era ancora al terzo mese di gravidanza. Ha continuato a fingere con tutti.

Isaac, sconvolto da queste parole, si renderà conto che però non tutti i mali vengono per nuocere: adesso ha tutto quello che gli serve per annullare il matrimonio con Antolina. Ce la farà?