Una vita anticipazioni: si parte alla ricerca di Moises, Ursula si arrenderà?

Mentre Ursula coccola il piccolo Moises in una pensione dove si sta nascondendo, ad Acacias 38, Diego e Samuel continuano a cercare indizi per capire dove la Dicenta sia scappata…Alla fine pensano che Ursula si sia diretta a Valencia e decidono di partire insieme per cercare lei ma soprattutto il piccolo Moises. Cosa succederà quindi nella puntata di Una vita in onda il 19 agosto 2019 su Canale 5? Vi ricordiamo che anche per la prossima settimana, Una vita andrà in onda alle 13,40. Beautiful infatti tornerà in onda dal 26 agosto 2019 su Canale 5. E adesso vediamo quelle che sono le ultime news da Acacias 38 con la trama della prossima puntata di Una vita.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 19 AGOSTO 2019

Silva rischia di essere pugnalata e uccisa visto che non cede alle richieste del suo carceriere ma per lei questo incubo sta per finire…Esteban riesce a salvare Silvia dalle grinfie di Blasco, anche se si fa male durante la colluttazione col criminale (ed è il motivo per il quale passa una notte in ospedale). Una volta rincasata, la Reyes si accorge della cecità di Arturo. Mentre Blanca confessa a Leonor che Ursula è scappata insieme a Moises, Samuel e Diego si dirigono a Valencia per rintracciare proprio la Dicenta anche se ci sono dei problemi visto che sulla strada incontreranno probabilmente degli ostacoli. Fabiana invece cerca di stare vicino a Carmen visto che lei conosce bene Ursula e sa quanto possa essere crudele. Carmen però è ancora molto provata dopo quello che è successo e non sa di chi si può fidare.

Leonor prova a essere positiva visto che Felipe sta cercando di aiutare Flora ma Inigo sembra essere molto preoccupato per sua sorella e non sa quello che potrebbe succedere…Alla fine Blanca decide di partire insieme a Diego e Samuel. Diego porta con se una pistola ma la donna non sa nulla. Samuel gli dice di stare attento visto che potrebbero esserci dei rischi anche per il bambino…Inigo invece va a trovare Flora in carcere per provare a rincuorarla dopo tutto quello che è successo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 19 agosto 2019 su Canale 5.