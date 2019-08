Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Deniz ha un incidente, che cosa succederà?

Ancora un doppio appuntamento questa settimana con Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Vi ricordiamo infatti che la soap turca ci aspetta dopo Una vita e andrà in onda fino alle 17 circa. La programmazione di Canale 5 tornerà a essere quella classica dalla prossima settimana quando torneranno in onda anche Beautiful e Il segreto. Ma torniamo a Bitter Sweet-Ingredienti d’amore: che cosa succederà nella puntata in onda domani 20 agosto 2019? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano che domani vedremo un colpo di scena. Infatti Deniz rischierà moltissimo dopo un incidente in moto…Asuma sembra essere molto preoccupata dal fatto che Deniz non sia rientrato a casa e sta per scoprire che non ci sono buone notizie visto che il giovane ha avuto, come dicevano in precedenza, un brutto incidente. Che cosa succederà adesso e quali sono le condizioni di salute di Deniz? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 20 AGOSTO 2019

Deniz ha avuto un incidente con la moto. Asuman, dopo aver litigato con la sorella, decide di stabilirsi a casa di Deniz e ne approfitta per prendersi cura di lui. Demet chiede a Deniz di testimoniare contro Ferit al processo. Ferit e Nazli sono preoccupati che Asuman possa dire a tutti che il loro matrimonio è falso. Ma non anno che al momento potrebbero essere traditi da un’altra persona…In ogni caso le condizioni di salute di Deniz migliorano…

Tahir viene messo alla prova da Hakan, che decide di assoldarlo tra i suoi scagnozzi. Intanto Fatos e Engin scoprono di essere entrambi a conoscenza del segreto sul matrimonio di Nazli e Ferit. Questi ultimi vogliono sapere la verità da Saban, ma il ragazzo fugge impaurito…Che cosa succederà adesso? Per Nazli e Ferit forse è arrivato il momento di dire come stanno realmente le cose?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani. Vi ricordiamo che il primo episodio andrà in onda dalle 14,45 e si continuerà fino alle 16,50. Buon pomeriggio in compagnia di Bitter Sweet!