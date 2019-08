Una vita anticipazioni: Flora lascerà il carcere? Cosa farà adesso Ursula?

E’ finalmente finito l’incubo di Blanca e Diego: i due infatti hanno ritrovato il piccolo Moises e adesso potranno iniziare la loro vita insieme con il bambino che avranno al loro fianco. E che cosa succederà alle altre persone coinvolte in questa storia ? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 20 agosto 2019 su Canale 5. Anche questa settimana la soap spagnola andrà in onda tutti i giorni e anche al sabato sera in prime time su Rete 4. Ma scopriamo nel dettaglio quello che accadrà nella puntata di domani. Negli ultimi episodi di Una vita è successo davvero di tutto: dal rapimento di Silvia al ferimento di Carmen passando per la fuga di Ursula che a quanto pare non ha ancora pagato per tutto il male fatto. E poi Flora ancora in carcere: che cosa ne sarà di lei? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 AGOSTO 2019

Fabiana parla con Blanca e si dice molto preoccupata: lei sa bene fino a che punto Ursula può arrivare e loro forse non sono ancora in salvo…Carmen sparisce dall’ospedale. Iñigo propone a Felipe di usare Cesareo come falso testimone pur di far scagionare Flora per l’omicidio dell’Indiano. Rosina si arrabbia con Liberto, colpevole di non averle raccontato che Leonor e Iñigo stavano insieme. Finalmente Blanca e Diego possono raccontare a Leonor tutto quello che è successo ed esprimere tutta la loro felicità anche se ancora, Ursula è libera e potrebbe fare di tutto. Arturo continua a fare di testa sua e sprona Esteban a convincere Silvia a trasferirsi in Groenlandia. Ursula va in escandescenze quando vede che Moises è sparito. La dark lady, senza risultato, inveisce contro Samuel in piena calle Acacias!

Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domani 20 agosto 2019 con una nuova puntata in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5.