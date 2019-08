Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Deniz smaschera l’inganno di Nazli e Ferit?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo sulla soap turca iniziando dalla trama della puntata in onda domani 21 agosto 2019. Nella prossima puntata di Bitter Sweet vedremo che cosa potranno fare Ferit e Nazli che, dopo essersi sposati, sperano di ottenere la custodia del piccolo Bulut. La loro mossa sarà servita a qualcosa oppure no? Tra i due però le cose non vanno benissimo anche perchè entrambi sono molto orgogliosi e non riescono ad ammettere i loro sbagli. Ferit cerca di fare il marito premuroso ma Nazli non gliene lascia passare neppure una e lui dal canto suo ribatte con grande testardaggine… Nel frattempo migliorano le condizioni di salute di Deniz ma il giovane vuole avere un faccia a faccia con Nazli e Ferit per capire che cosa stanno facendo e che cosa vogliono ottenere…Non ci resta quindi che leggere le anticipazioni e la trama della puntata di Bitter Sweet in onda domani.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LE ANTICIPAZIONI DI DOMANI 21 AGOSTO 2019

Deniz viene a sapere del segreto di Ferit e Nazli e glielo fa presente. I due sposi credono che sia stata Asuman ma Deniz subito smentisce il tutto. Hakan e Demet chiedo collaborazione ad Asuman e lei, mentre sembra che stia accettando, alla fine si prende gioco di loro scatenando la loro ira. Ferit e Deniz hanno una discussione la mattina del processo e Deniz lo minaccia di stare contro di lui al processo.

Ferit e Nazli sono al processo per l’affidamento di Bulut, ma Deniz è una bomba ad orologeria: ha scoperto che i loro matrimonio non è autentico e sembra deciso a parlare in tribunale, dove la sua testimonianza potrebbe risultare decisiva. Nel frattempo il rapporto tra lui e Asuman si fa più stretto, più profondo, più intimo.Sta nascendo qualcosa? Deniz ha già dimenticato i sentimenti che pensava di provare per Nazli?

Per scoprire cosa succederà nell’aula del tribunale appuntamento a domani con la nuova puntata di Bitter Sweet davvero da non perdere…