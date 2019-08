Una vita anticipazioni: Ursula cerca Moises ma Blanca vuole far impazzire la donna, ci riuscirà?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 21 agosto 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap in onda su Canale 5 come sempre alle 13,40. Per tutta questa settimana Una vita andrà in onda ancora al posto di Beautiful mentre settimana prossima tutto tornerà alla normalità e scopriremo che cosa succede a Los Angeles. Ma torniamo invece ad Acacias 38. Come avrete visto Blanca e Diego hanno deciso di non denunciare Ursula ma hanno in mente qualcosa di ancora più crudele per lei…Non ci resta che scoprire qual è il loro piano d’azione…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 21 AGOSTO 2019

Blanca sembra essere davvero molto preoccupata per Carmen che non si trova più in ospedale e teme il peggio… I Palacios, insieme a Lolita, partono per Cabrahigo. Esteban non dà retta ad Arturo e lascia intendere a Silvia che non si sta sbagliando sui problemi di vista del colonnello. Samuel fa sapere a Liberto che Blanca e Diego hanno finalmente recuperato Moises. Flora, nonostante i rischi che corre, non se la sente di accusare Peña dell’omicidio dell’indiano …Samuel cerca di rassicurare anche Blanca e le dice che Carmen ha lasciato l’ospedale perchè aveva una cosa da fare, una cosa che solo lei poteva fare…Nel frattempo Casilda incontra Pena e gli dice quella che è la tattica di Felipe per liberare Flora…Fabiana invece cerca di convincere Agustina del fatto che non sia una buona idea lasciare casa Valverde…Silvia decide di affrontare Arturo e di fargli capire che sa tutto dei suoi problemi di salute anche se il colonnello ancora una volta nega tutto. Ursula intanto in casa continua a chiedere che fine abbia fatto Moises ma a quanto pare Blanca ha deciso di fare lo stesso gioco che la Dicenta aveva fatto con lei fino a poche ore prima. La faranno davvero impazzire?

Appuntamento quindi a domani con la puntata di Una vita che ci aspetta su Canale 5 alle 13,40.