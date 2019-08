Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Deniz scopre chi ha ucciso suo fratello? Demet è in pericolo?

Tornano le nostre anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. L’estate volge ormai al termine e anche le puntate della soap turca stanno per darci l’addio. Si esaurirà infatti nelle ultime settimane di agosto e poi nei primi giorni del mese di settembre, tutta la storia che ci racconta le vicende di Nazli e Ferit e delle loro famiglie. Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano quello che sta per accadere, con la trama quindi della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 22 agosto 2019. Che cosa accadrà? Ecco per voi le ultime news e le anticipazioni.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 22 AGOSTO 2019

Mentre Hakan è in casa a parlare con Bekir, Demet ascolta la conversazione che riguarda l’assassinio del fratello; fa le sue indagini e alla fine scopre che Hakan è l’artefice dell’omicidio, per cui i due litigano e alla fine c’è un’esplicitazione da parte di Hakan della sua colpa. Che cosa succederà adesso che Deniz sa tutta la verità? Intanto Nazli ha problemi economici con il ristorante e non ha i soldi per pagare il mutuo.

Demet è furiosa dopo aver scoperto che suo marito ha progettato di uccidere il fratello e decide di lasciarlo. Hakan reagisce con rabbia alle sue accuse e la costringe a restare in casa, dicendole di riflettere sui suoi errori. Fatos è terrorizzata perché un ladro ha svaligiato una casa nella via in cui abita; pensa di chiamare Engin ma poi preferisce la compagnia di Tarik (comunque entrambi accorrono in suo soccorso). Mentre è al ristorante, Nazli riceve una chiamata dalla scuola frequentata da Bulut: il bambino ha colpito un suo compagno.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 22 agosto 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che da lunedì la soap turca ci aspetta alle 14,45 dopo Una vita ma andrà in onda con un solo episodio per dare spazio a Il segreto.