Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: quale sarà la prossima mossa di Hakan?

Come si chiuderà questa settimana all’insegna delle soap di Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 23 agosto 2019. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo che cosa succederà tra Hakan e Demet che, come avrete visto, sono ai ferri corti. I due infatti hanno avuto uno scontro dopo che la donna ha scoperto che è stato lui a far uccidere i genitori di Bulut. Demet, per quanto sia cattiva, non avrebbe mai immaginato di organizzare una cosa simile e adesso vuole solo che suo marito paghi per quello che ha fatto. Ma a quanto pare non è possibile almeno per il momento…Tra Nazli e Ferit le cose non vanno come i due si aspettavano e questa vita insieme da marito e moglie è più complicata di quanto previsto. Ma che cosa succederà adesso che anche il loro segreto è a rischio? Non ci resta che scoprire quelle che sono le anticipazioni per capire cosa accadrà nelle prossime puntate di Bitter sweet.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 23 AGOSTO 2019

Hakan teme che sua moglie possa denunciarlo per la morte di Zeynep e Demir, così convince Demet a scaricare la tensione sparando contro un bersaglio disegnato su una porta. Demet accetta di sparare, non sapendo che dietro quella porta c’è il corpo del povero Tahir. Hakan filma la scena della sparatoria con l’intento di ricattare Demet, qualora lei volesse denunciarlo alla polizia. Demet, sempre più sconvolta, fugge da Deniz.

È il compleanno di Ferit, ma Nazli se ne è dimenticata; all’ultimo momento è costretta ad organizzare una festa a sorpresa e deve trovare un’idea per renderla speciale. Lo spunto glielo dà Fatos: quest’ultima, mentre scorre le foto di Engin su internet, nota una fotografia di sette anni prima che immortala Engin e Ferit con un gruppo di ragazzi mai visti prima…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet che chiude la settimana. Vi ricordiamo che da lunedì la soap di Canale 5 ci aspetta alle 14,45 ma con un episodio corto. Infatti a seguire andrà in onda Il segreto!