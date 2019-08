Una vita anticipazioni: Ursula prova a ingannare Blanca ma sua figlia tiene duro

Pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 23 agosto 2019? Ve lo raccontiamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Vi ricordiamo che Una vita andrà in onda sanato sera su Rete 4 e poi da lunedì torna nella sua classica collocazione. La soap spagnola infatti andrà in onda alle 14,10 con un solo episodio. Dal 26 agosto 2019 infatti riprende la programmazione classica di Canale 5 che vedrà prima andare in onda Beautiful, poi Una vita e a seguire prima Bitter Sweet-Ingredienti d’amore e poi Il segreto. Ma torniamo a noi con le anticipazioni della prossima puntata di Una vita, ecco che cosa sta per succedere.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 23 AGOSTO 2019

Ursula scopre che Carmen è sopravvissuta alla coltellata che lei le ha inferto; cerca di rintracciare la domestica per capire se l’ha accusata del ferimento ma, in ospedale, trova Samuel. Appena torna a casa, la Dicenta vede sul muro delle scritte su Aleksander, il promesso sposo russo che l’ha ripudiata dopo la violenza che ha subito. Durante il ritorno ad Acacias, i Palacios hanno un incidente con l’automobile guidata da Antoñito. Quest’ultimo dovrà quindi stare a riposo per qualche giorno. Esteban lascia la città e parte per la Groenlandia.

Ursula si presenta da Rosina e, in preda ad una crisi di nervi, punta prima un coltello addosso a Leonor, con lo scopo di costringerla a darle delle informazioni su Moises, e poi minaccia di togliersi la vita; Liberto riesce a fermarla. Blanca comincia a sentire pena per la madre, alla quale ha detto di aver partorito una femminuccia e che lo stesso Moises è soltanto frutto della sua mente.

Blanca quindi continua a portare avanti il piano che lei e Diego hanno studiato. Al momento il loro intento è solo uno: quello di far impazzire Ursula. Ce la faranno?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Una vita per capire quello che succederà ad Acacias 38.