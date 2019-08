Bitter Sweet-Ingredienti d’amore: arriva Pelin, problemi in vista per Nazli e Ferit?

Ultime puntate di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che, tra la fine di agosto e le prime settimane di settembre saluterà con l’epilogo il pubblico che ha seguito la storia raccontata nella soap turca ( che in realtà in patria è andata in onda in prima serata come mini serie) . Stanno per finire gli episodi di Bitter Sweet che lo ricordiamo, almeno per il momento, ha una sola stagione per cui, se Mediaset non cambierà i suoi piani, nel mese di settembre vedremo le ultime puntate. Ma concentriamoci adesso su quello che succederà la prossima settimana. Iniziamo quindi dalla trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda lunedì 26 agosto 2019. Nella prossima puntata della soap vedremo Nazli intenta a organizzare una festa speciale per suo marito. Tra di loro le cose non vanno benissimo ma Nazli vuole fare un regalo all’uomo che in fondo, forse ama davvero. Non tutte le ciambelle però si sa, vengono col buco e sta per succedere qualcosa che la nostra bellissima chef non si aspetta…

Vediamo quindi le news e le anticipazioni della prossima puntata di Bitter Sweet, ecco per voi i dettagli.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 26 AGOSTO 2019

È il compleanno di Ferit e Nazli gli organizza una festa a sorpresa invitando vecchi amici tra cui anche Pelin, la quale sembra essere un grande amore di Ferit (che però poi ha tradito). E si sa che quando tornano le ex fidanzate, può sempre succedere di tutto. Che cosa dobbiamo aspettarci da Pelin?

Hakan mette un’altra spia all’interno dell’azienda di Ferit. Fatos ha un appuntamento importante di lavoro con uno stilista di fama mondiale. Ferit cerca Tahir dappertutto senza riuscire a trovarlo. Nazli inizia ad impartire lezioni di cucina…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Bitter Sweet. Vi ricordiamo, inoltre, che da lunedì la soap ci aspetta alle 14,45 con un solo episodio. Torna infatti in onda Il segreto che sarà trasmesso alle 15,30 circa.