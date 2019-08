Una vita anticipazioni prima serata rete 4: Ursula impazzisce e viene ricoverata?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda nella prima serata di Rete 4? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 24 agosto 2019 in prime time sulla rete. Come avrete visto negli ultimi giorni ad Acacias è successo di tutto ma sicuramente la story line che più sta colpendo il pubblico è quella che vede Ursula e Blanca protagoniste. Diego e Samuel hanno pensato a un piano: far credere a Ursula che Moises non sia mai esistito e portarla sull’orlo di una crisi di nervi. Per questo motivo Blanca continua a dire a sua madre che ha partorito una femmina e che non esiste nessun maschietto. Ursula non cede e chiede costantemente di avere notizie di quel bambino che tra l’altro, in qualche modo, lei crede suo…Blanca non molla anche se è molto turbata dopo aver scoperto tutto quello che è successo in passato a sua madre…

UNA VITA ANTICIPAZIONI PRIMA SERATA: ECCO COSA VEDREMO IL 24 AGOSTO SU RETE 4

Agustina chiede a Silvia di non pressare troppo Arturo. Flora fa visita a Peña in prigione e gli promette che farà di tutto per liberarlo. Ursula tenta di far leva sui sensi di colpa di Blanca raccontandole il suo difficile passato, ma la ragazza si accorge dell’inganno e, per fortuna, non le dà nessun tipo di pista su come rintracciare Moises.

Silvia spinge Arturo a parlare ai vicini della sua malattia, ma il colonnello non si sente ancora pronto. Felipe suggerisce inoltre alla Reyes di contattare uno specialista in grado di risolvere il problema del Valverde. Antoñito, apparentemente infortunato, dedica tutte le sue giornate al progetto di costruzione del “tergi-lune”, ossia una sorta di spatola meccanica in grado di pulire il vetro principale delle automobili; Trini si rende però conto del fatto che il figliastro sta accentuando il suo malessere per non tornare a vendere macchina da caffè insieme a Ramon.

Ad Acacias 38 viene celebrata una messa in suffragio della bambina che Blanca avrebbe perso dopo il parto. Non esiste nessuna bambina ma tutto viene fatto per mettere in difficoltà Ursula che in ogni caso si presenta davanti alla chiesa per chiedere di vedere Moises.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda sabato 24 agosto 2019 su Rete 4. Da lunedì invece Una vita ci aspetta con un solo episodio in onda alle 14,10 dopo Beautiful.