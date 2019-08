Una vita anticipazioni, si torna lunedì: Ursula faccia a faccia con suo padre

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nelle prossime puntate che chiudono il mese di agosto 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della puntata in onda il 26 agosto 2019. Vi ricordiamo che da lunedì gli episodi di Una vita saranno ben più corti di quelli che vediamo di solito visto che tornano in onda tutte le soap di Canale 5. In questi ultimi giorni avrete visto che Blanca e Diego stanno portando avanti un piano ben preciso: vogliono che Ursula perda il senno. Anche Samuel ha la sua parte in questo piano e in particolare il ragazzo deve rintracciare un uomo che ha fatto parte del passato di Ursula per metterla maggiormente in crisi. Anche se la Dicenta ha minacciato Samuel dicendo che rivelerà a tutti quello che è successo con Don Jaime, l’Alday non si è fatto intimorire. Per come stanno le cose al momento nessuno crederà alle parole di Ursula visto tutto quello che ha fatto e viste le sue precarie condizioni di salute mentale. Nel frattempo, dopo le varie insistenze di Silvia, il colonnello ha deciso di dire a tutti quello che sta passando…

Durante un duro faccia a faccia tra Ursula e Samuel l’uomo le dice che per lei sta arrivando la fine dei giochi e che presto sarà rinchiusa in un manicomio. Ursula ha una crisi isterica e non riesce a capire perchè Samuel si sia schierato contro di lei dopo esser stato un suo alleato…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 26 AGOSTO 2019

Arturo racconta ai vicini che sta diventando cieco; Silvia nel frattempo svela a Felipe che ha trovato un medico in grado di curare Arturo. Flora cerca di consolare Peña, ancora rinchiuso in prigione, ma l’uomo è ormai convinto del fatto che verrà condannato a morte; la Barbosa non si arrende e chiede a Felipe di difendere Peña.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita. Vi ricordiamo ancora una volta che la soap spagnola ci aspetta alle 14,10 di lunedì con delle nuove puntate da non perdere. Dal 26 agosto 2019 inoltre tornano in onda tutte le soap di Canale 5.