Beautiful torna il 26 agosto su Canale 5: tutto quello che succederà da domani

Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Beautiful a poche ore dal grande ritorno della soap in prima visione su Canale 5. Il 26 agosto 2019 infatti, Beautiful torna con le nuove puntate in onda alle 13,40. Si torna alla programmazione estiva con tutte le soap in onda: Beautiful seguita da Una vita e poi ancora Bitter Sweet e per finire Il segreto. Ma che cosa succederà a Los Angeles? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama degli episodi in onda dal 26 al 30 agosto 2019. Ecco le anticipazioni per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEGLI EPISODI IN ONDA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Nel corso di questa settimana scopriremo che cosa succederà al piccolo Will. Come andrà a finire la guerra per la custodia del bambino? Nelle prossime puntate vedremo che Carter aggiornerà la condizioni familiare dei suoi assistiti e il giudice quindi verrà informato del fatto che adesso Katie e Thorne sono marito e moglie. In aula poi saranno ascoltati i testimoni che diranno la loro su quello che è il rapporto di Will con i suoi genitori. Nel frattempo Steffy e Hope sono costrette a lavorare, loro malgrado, di nuovo insieme…

Alla fine il giudice prenderà una decisione in merito a quello che sarà l’affido del bambino. Il giudice alla fine stabilirà che per il bene del piccolo Will sarà Katie ad avere la custodia. Una decisione che lascia Bill senza parole. L’uomo infatti pensava di avere tutto sotto controllo ma il giudice ha comunque deciso di fare una proposta e dargli una seconda possibilità come padre per dimostrare che i suoi non sono solo capricci ma che ci tiene davvero a suo figlio.

Finalmente Katie e Thorne possono godersi il loro matrimonio visto che adesso non dovranno più pensare al “nemico” da sconfiggere…

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda dal 26 agosto 2019 al 30 agosto 2019.