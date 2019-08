Beautiful anticipazioni: ore di ansia per Bill e Katie, che cosa succederà?

Dopo oltre venti giorni di pausa estiva la soap più amata dagli italiani è tornata! Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 e tornano le nostre anticipazioni che ci raccontano tutto quello che sta per succedere in Italia. Prima di iniziare con le anticipazioni della puntata in onda domani 27 agosto 2019, facciamo il punto della situazione. A Los Angeles è iniziato il processo per la custodia del piccolo Will. Come saprete Bill ha cercato fino all’ultimo momento di far cambiare idea a Katie facendole capire che stava sbagliando. Ma la Logan ha deciso di andare per la sua strada nonostante anche sua sorella Brooke si sia dimostrata restia a quelle che erano le sue decisioni. Katie invece ha deciso di sposare Thorne e, proprio poco prima che il procedimento avesse inizio, Carter ha portato al giudice i nuovi documenti. Servono a dimostrare che, qualora Katie ottenesse l’affido esclusivo, sarebbe in grado di dare a suo figlio una stabilità familiare, visto che adesso è sposata, oltre che una stabilità economica. Bill pensa che questa mossa non servirà a molto e che in aula potrà dimostrare che Katie non merita l’affido del bambino…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 27 AGOSTO 2019

Katie sapeva benissimo che mettendosi contro il suo ex marito avrebbe iniziato una vera e propria guerra ma ha deciso di farlo per il bene del bambino. Bill è stato totalmente assente nell’ultimo anno per Will tanto che il bambino non vuole passare neppure un paio di ore in sua compagnia.

Il giudice ha chiesto di sentire dei testimoni che racconteranno quello che possono sul rapporto tra il bambino e i suoi genitori. In aula quindi fanno il loro ingresso Thorne, che si schiera dalla parte di Katie e parla di come lei sia una ottima madre, Ridge, che è anche lui dalla parte della sua ex e poi arriva Liam. Nell’ultimo anno i problemi tra lui e Bill sono stati tantissimi, dalla parte di chi deciderà di stare?