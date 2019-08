Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Pelin rivuole Ferit?

Ultima settimana di agosto all’insegna delle sopa di Canale 5. Da ieri tutte le soap sono tornate in onda con un nuovo cambiamento nella programmazione di Canale 5. Bitter Sweet-Ingredienti d’amore va ancora in onda alle 14,45 su Canale 5 ma con un solo episodio. Infatti alle 15,30 arriva Il segreto che torna in onda dopo la pausa estiva. Ma torniamo a occuparci delle anticipazioni di Bitter Sweet: cosa vedremo nella puntata in onda domai 27 agosto 2019? Come avrete visto, negli ultimi episodi, Ferit e Nazli hanno cercato di mettere insieme i tasselli di un rapporto complicato. Devono fingere davanti a tutti di essersi sposati per amore e non perchè volevano ingannare il giudice per l’affido del piccolo Bulut. Probabilmente i due si vogliono realmente bene ma essendo entrambi orgogliosi e testardi, non riescono a trovare un punto di incontro in questa complicata situazione. Inoltre Ferit deve fare i conti con la verità sulla morte dei genitori di Bulut: sta ancora cercando le prove che dimostrano la colpevolezza di Hakan. Non sa però che al momento ci sono delle persone che conoscono la verità sui fatti…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 27 AGOSTO 2019

Nazli, organizzando la festa di compleanno di Ferit ha invitato anche Pelin, la sua ex fidanzata. Non sa però che ha innescato una vera e propria bomba visto che la ragazza ha dei sassolini che vuole togliersi dalla scarpa… La festa a sorpresa di Ferit ha portato con sé alcune novità, la prima delle quali è una rinnovata intesa tra Ferit e Nazli dopo un lungo periodo di insofferenze. La seconda, meno conciliante, è l’arrivo in città dell’ex fidanzata di Ferit, Pelin, donna seducente con un forte desiderio di vendetta.

Nazli al momento non sa ancora quello che è successo in passato tra Ferit e Pelin, non sa che la donna è la sua ex fidanzata…Del resto lei e Ferit si conoscono da pochissimi tempo e non hanno parlato delle loro relazioni sentimentali passate…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 27 agosto 2019 su Canale 5.