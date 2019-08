Il segreto anticipazioni: Fe lascerà per sempre Puente Viejo?

Dopo oltre venti giorni di pausa estiva Il segreto è tornato in onda con i nuovi episodi in onda dalle 15,30 su Canale 5. Che cosa succederà nelle prossime puntate? Iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 27 agosto 2019 su Canale 5 con le ultime news da Puente Viejo. Mauricio ha capito che per allontanare il pericolo dal paese, bisogna far credere a tutti che Fe sia morta. Diffonde quindi la notizia e Alvaro è suo complice in questa faccenda. Il dottore invece è riuscito a salvare la vita di Fe che adesso deve nascondersi, nel frattempo Mauricio organizza anche la sua veglia funebre e pensa a un modo per farle lasciare per sempre la Spagna…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 AGOSTO 2019

Elsa pensa che Alvaro non sia molto sensibile visto che non sembra turbato dalla morte di Fe. Non sa però che il dottore non può essere dispiaciuto perchè in realtà lui ha salvato la vita alla donna. Nel frattempo anche Saul deve dire a Julieta che Fe, la sua cara amica è morta. Julieta, che ancora non ha parlato con nessuno di quello che è successo con i Molero, viene sconvolta da questa notizia e cade in depressione, chiudendosi nel silenzio più totale. Saul non sa come gestire la situazione e non immagina quello che sua moglie ha passato…

Mauricio arriva alla villa e rivela a tutti che Fe è ancora viva. Parla con Raimundo e gli dice che ha pensato a un piano: deve fare in modo che Fe lasci per sempre la Spagna e pensa di scappare insieme a lei. E’ questo il solo modo per salvarle la vita. Ma per farlo ha bisogno di denaro e solo Donna Francisca potrebbe dargli i soldi utili. L’idea di Mauricio è quella di lasciare il paese e andare in America dove lui e Fe potrebbero essere aiutati da Maria e Prado. Ma a quanto pare Mauricio non ha fatto i conti con Francisca che non sembra essere affatto d’accordo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani alle 15,30 su Canale 5.