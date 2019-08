Una vita anticipazioni: per Ursula si aprono le porte del manicomio?

Ursula pensava che minacciando Samuel lo avrebbe riportato dalla sua parte ma non sa che il giovane ha ormai conquistato la fiducia di Blanca e Diego per cui non ha nulla da perdere. Inoltre, sta per succedere qualcosa che lei non si aspetta. Non ci resta che scoprire i dettagli con la trama della puntata di Una vita in onda domani 27 agosto 2019. Come avrete visto, la programmazione di Canale 5 è di nuovo cambiata per cui Una vita ci aspetta alle 14,10 con un episodio breve della durata di circa 30 minuti.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 27 AGOSTO 2019

Per la Dicenta le cose sono molto cambiate nell’ultimo periodo. Era la ricca signora Alday, dopo aver sposato don Jaime, avrebbe potuto avere tutto ma invece, spinta dalla sua crudeltà ha distrutto la vita di Blanca, ha ucciso Olga e provato a prendersi il piccolo Moises. Le sofferenze del suo passato non bastano a spiegare tutto quello che di cattivo ha fatto nell’ultimo periodo e Blanca non sembra avere nessuna intenzione di perdonare sua madre, anzi. La famiglia va avanti nel suo piano contro la donna. Ursula arriva davanti casa sua e viene informata del fatto che ci sono visite per lei. Non immagina neppure quello che sta per accadere: si trova faccia a faccia con suo padre, quest’ultimo corrotto con del denaro da Samuel, a sua volta d’accordo con Blanca e Diego. L’anziano signor Koval non mostra nemmeno un po’ di pietà per la figlia e ordina al commissario Mendez di rinchiuderla in un manicomio. Il dottor Taronji propone ad Arturo di operarsi. Il colonnello è abbastanza scettico anche perchè pensava che non ci sarebbe stato nulla da fare. Ma la vicinanza di Silvia potrebbe cambiare le cose.

