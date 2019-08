Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Pelin aspettava un figlio da Ferit e ha abortito?

Nalzi pensava di fare una cosa carina organizzando una festa di compleanno per suo marito invitando ex compagni e persone che hanno fatto della sua vita in passato ma mai avrebbe immaginato che tra queste ci fosse anche la ex fidanzata di Ferit. E si sa, quando c’è una ex di mezzo, le cose sono sempre complicate…Le nostre anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore ci rivelano quello che succederà nella puntata in onda domani 28 agosto 2019. Pronti per scoprire le anticipazioni e tutto quello che succederà nelle prossime puntate? Vi ricordiamo che nell’ultima settimana di agosto e nelle prime di settembre andranno in onda gli ultimi episodi della soap che ci rivelano quindi quello che sarà il gran finale di questa storia che ha visto Ferit e Nazli protagonisti…Ma adesso torniamo alle anticipazioni della puntata di Bitte Sweet in onda domani, eccole per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 AGOSTO 2019

Nazli viene a sapere che Pelin è l’ex fidanzata di Ferit e questo provoca qualche attrito nella coppia. Nazli non immaginava che la ragazza avesse avuto a che fare in passato con quello che è oggi suo marito. Eppure l’imprenditore non ha nessuna colpa visto che tra l’altro è stata Nazli e invitare Pelin alla festa…Nazli non poteva neppure immaginare che tra i due c’è un segreto che arriva dal passato e che si chiarirà molto presto, forse…Ferit ha creduto alla notizia dell’aborto che ha subito Pelin (un fatto totalmente inventato da Hakan e Demet) ed è rimasto molto turbato. Così, senza dire nulla a Nazli, l’uomo chiede a Pelin di incontrarsi per un chiarimento.

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Bitter Sweet anche per capire che cosa è successo davvero tra Pelin e Ferit è arrivato il momento della resa dei conti…Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Bitter Sweet.