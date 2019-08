Il segreto anticipazioni: la verità su Julieta e i Molero verrà alla luce? Fe parte per l’America?

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 28 agosto 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Questa settimana la soap spagnola è tornata in onda e abbiamo visto quello che è successo in paese. Per fortuna, i fans della soap hanno appreso una buona notizia: Fe non è morta ma è ancora in pericolo. Anche per questo motivo Mauricio sta organizzando la sua fuga…Intanto tra Alvaro ed Elsa sembra esserci un certo feeling e tra i due, anche se Isaac si mostra parecchio geloso, sta nascendo qualcosa. Cosa succederà dunque nelle prossime puntate della soap? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 AGOSTO 2019

Elsa felice per quello che è successo tra lei e Alvaro ne parla con Marcela. La moglie di Matias sembra però essere preoccupata perchè le cose stanno andando in modo molto veloce. Isaac chiede spiegazioni a Elsa della sua relazione con Alvaro ma la donna gli dice che non ha motivo di chiedere nulla. Anche se Elsa lo invita a non impicciarsi della sua vita, Isaac affronta Alvaro…Antolina si sta rendendo conto che c’è qualcosa che non va e ha capito che il suo rapporto con Isaac non decolla. A quanto pare, Elsa è ancora troppo presente nella vita del falegname…

Carmelo è molto preoccupato per quello che Don Anselmo potrebbe fare. Inoltre la decisione di Julieta di non dire nulla delle violenze subite lo turba molto. Adela si rende conto che in suo marito c’è qualcosa che non va anche perchè sembra avere incubi ricorrenti durante la notte…

Prudencio sembra essere preoccupato, come del resto anche Saul, per Julieta che è sempre più silenziosa e depressa. La ragazza litiga con entrambi. Nel frattempo le indagini sulla scomparsa dei Molero vanno avanti perchè a quanto pare, la persona che sta indagando, non crede alle parole di Carmelo e Don Berengario.

Alla Villa arriva una cassa piena di giocattoli per i bambini: è stato Gonzalo a mandarla. Non solo, l’uomo ha anche spedito una lettera a Maria. La Castaneda, dopo aver letto le parole di Gonzalo si rende conto che lo ama ancora e che sarà lui il grande amore della sua vita. Ma che cosa significa questo che non volterà pagina?

Fernando si rende conto di quello che sta succedendo e riflette che non è al primo posto nel cuore di Maria, visto che è Gonzalo l’uomo che lei ama, ma neppure al secondo, visto che la donna è molto vicina a Roberto…Francisca però gli fa sapere che ha trovato un modo per porre fine ai giorni di Roberto in Spagna…

Raimundo cerca un modo per assicurare a Fe la partenza per l’America…