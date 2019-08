Una vita anticipazioni: Ursula marcirà per sempre in manicomio?

E chi lo avrebbe mai detto che a dare una sonora lezione a Ursula arrivasse dal suo passato suo padre…Sembra proprio che l’uomo, dopo aver saputo tutto quello che la Dicenta ha fatto, non abbia nessuna intenzione di perdonare sua figlia nonostante le sue richieste. Tra di loro c’è qualcosa che non va da molto più tempo e tutto l’odio di Ivan viene vomitato addosso alla donna tanto che il padre di Ursula arriva persino a maledire il giorno in cui lei è nata. Ma che cosa succederà adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 28 agosto 2019. Come avrete visto questa settimana Una vita è tornata nella sua classica collocazione delle 14,10 seguita da un solo episodio di Bitter Sweet e anticipata da Beautiful.

Ma torniamo ad Acacias 38 con le ultime news su quello che vedremo nella puntata di domani. Samuel, come avrete visto, si è schierato dalla parte di Diego e Blanca ma i due non sanno che il giovane Alday non è stato del tutto sincero con loro. Prima o poi scopriranno quello che ha davvero fatto Samuel? Scopriranno che per lungo tempo lui è stato complice di Ursula e non un loro alleato?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 AGOSTO 2019

Mentre Flora e Iñigo si preparano per riaprire La Deliciosa, Lolita cerca di convincere Felipe a farsi carico della difesa di Peña. Poco prima che Ursula venga portata nel sanatorio mentale, Blanca si presenta dalla madre e la fa capire che Moises è vivo. La donna capirà che tutto questo è stato fatto solo per vendicarsi di lei? Lolita litiga con Antoñito, il quale trascura il lavoro per dedicarsi completamente al progetto del “tergilune”.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.