Una vita anticipazioni: che fine ha fatto Reira, c’è lo zampino di Ursula nella sua scomparsa?

Tutto è pronto per la partenza di Ursula per il manicomio, finirà davvero una volta per sempre il dominio della Dicenta ad Acacias 38? Sembrerebbe proprio di si…Scopriamo i dettagli con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 29 agosto 2019. Una vita è tornata nella sua classica collocazione, come di certo avrete avuto modo di vedere, in onda alle 14,10 e seguita poi da Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. La soap spagnola continuerà ad andare nel suo orario fisso anche a settembre quando tornerà in onda Pomeriggio 5 ( vi ricordiamo che la prima puntata del programma di Barbara d’Urso ci aspetta il 2 settembre 2019). Ma adesso torniamo ad Acacias 38: sembra proprio che Blanca e Diego stiano per ottenere quello che hanno sempre desiderato, una vita serena al fianco del loro bambino. Ma davvero questa storia avrà un lieto fine?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 29 AGOSTO 2019

Ad Acacias 38 si preparano tutti per salutare Ursula che sta per lasciare la casa di Blanca e andare in manicomio. La figlia della Dicenta ha però preso una decisione. Vuole che sua madre sappia che Moises è vivo ed è tornato con la persona che lo ha messo al mondo…Blanca riceve la visita di Carmen che le fa una richiesta molto particolare, o meglio le dice di essere preoccupata. Le spiega che da qualche giorno non ha notizie di Reira ed è molto preoccupata. Carmen ha come l’impressione che sia successo qualcosa di brutto a Reira e pensa che Ursula possa aver messo il suo zampino in questa vicenda. Blanca è convinta al 100% che questa volta sua madre non possa avere nulla a che fare con la momentanea scomparsa di Reira…Ma Carmen dice di avere un pessimo presentimento.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.