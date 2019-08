Beautiful anticipazioni: Bill dichiara guerra a Katie dopo le rivelazioni di Brooke?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 30 agosto 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Come avrete visto begli ultimi episodi, alla fine il giudice ha preso la decisione: Will sarà affidato a Katie. La Logan ha quindi annunciato al piccolo quello che sta per succedere ma gli ha anche rivelato che per loro non cambierà nulla. Quando lo vorrà potrà vedere Bill, basterà semplicemente chiederlo. Il piccolo si è subito chiesto come stesse Bill, se stesse bene o ci fosse rimasto male. Ma l’imprenditore è ovviamente un uomo che non si mostra debole in nessuna occasione e infatti è andato subito dal piccolo per dire che avrà la possibilità di vederlo quando più ne avrà voglia. In qualche modo quindi Bill sembra essersi “piegato” alla decisione del giudice. Bill però non sa che molto presto potrebbe ricevere una rivelazione che potrebbe essere a lui utile…Scopriamo di che cosa si tratta.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ODA DOMANI 30 AGOSTO 2019

Brooke sin dal primo giorno si è schierata dalla parte di Bill, chiedendo anche a Katie di non rovinare la vita dell’imprenditore. La Logan non aveva neppure gradito il matrimonio di sua sorella con Thorne. Ma non sapeva una cosa che adesso le suona molto strana. Ha infatti appreso che in qualche modo Ridge e il giudice che ha preso la decisione per l’affido del piccolo, si conoscono. La Logan inizia quindi a credere che suo marito possa aver corrotto il giudice…

Brooke quindi inizia a credere che se Bill lo sapesse farebbe di certo qualcosa . Non sa che sua sorella non sapeva nulla di quello che c’era tra Ridge e il giudice…Che cosa farà adesso, dirà a Bill quello che sospetta? E se lui lo scoprisse, come potrebbe reagire?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5 come sempre alle 13,40.