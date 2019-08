Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Pelin e Hakan alleati, Ferit lo scopre?

Cosa succederà nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda il 30 agosto 2019 su Canale 5? Si chiude la settimana all’insegna della soap turca. Cosa accadrà quindi nell’appuntamento del venerdì? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che succederà ai protagonisti della soap, da Ferit a Nazli passando per Demet che sta ancora cercando un modo per incastrare suo marito…Avrete visto infatti che la donna ha scoperto quello che Hakan ha fatto. Sapeva che era disposto a tutto per il denaro ma mai avrebbe immaginato che potesse persino uccidere due persone. Demet adesso vuole che suo marito paghi per quello che ha fatto ma liberarsi da lui non sarà affatto semplice…Inoltre la donna adesso ha anche Ferit contro visto che l’imprenditore crede che sia stata lei la causa della fine della sua relazione con Pelin…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 AGOSTO 2019

Nazli ha molti dubbi sull’onestà di Pelin e in un libro su cui la ragazza ha fatto ricadere l’attenzione trova una foto con lei e Ferit. Arriva il giorno del reportage gastronomico al ristorante: Nazli e Manami devono intrattenere i giornalisti in attesa di Ferit, che è in ritardo proprio perché in compagnia di Pelin. Inoltre, il locale è invaso da una schiera di signore di mezza età che si incontrano periodicamente per delle chiassose rimpatriate. Demet cova la sua vendetta nei confronti di Hakan, che nel frattempo stringe un accordo con Pelin. Demet non immagina neppure che nell’ultimo periodo suo marito abbia deciso di giocare la carta Pelin e non sa quello che sta facendo…Ferit si renderà conto che Hakan ancora una volta sta tramando contro di lui?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 30 agosto 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che Bitter Sweet andrà in onda anche la prossima settimana con quelle che dovrebbero essere le ultime puntate della soap scelta da Mediaset per l’estate 2019.