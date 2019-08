Il segreto anticipazioni: Carmelo pronto a raccontare tutta la verità sui Molero?

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda venerdì in chiusura di settimana? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 30 agosto 2019. Ultima puntata della settimana in compagnia della soap spagnola che tanto piace al pubblico di Canale 5. Tante le story line che si stanno sviluppando in questi giorni: dalla fuga di Fe in America alla relazione tra Elsa e Alvaro passando per il piano di Francisca che vuole pagare Roberto per farlo sparire dalla vita di Maria…La Montenegro ancora una volta prova a manipolare la vita di tutti ma mentre con Mauricio e Fe è più fortunata, le cose sono diverse con Roberto perchè la donna ha fatto davvero male i suoi calcoli. Roberto infatti è ricchissimo, molto di più di quello che Francisca possa immaginare e di certo non ha bisogno del suo denaro…

Ma andiamo alle anticipazioni per la puntata de Il segreto in onda domani, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 AGOSTO 2019

Francisca e Fernando hanno fatto la loro proposta a Roberto e, visto che l’uomo non ha detto nulla, pensano che forse voglia altri soldi per lasciare Puente Viejo. Isaac sembra essere ancora molto preso da Elsa tanto che Matias lo invita ad andare avanti e a voltare pagina. Gli fa capire che forse dovrebbe mettersi l’anima in pace anche perch è lui ha una moglie a cui pensare. Matias non si accorge che Antolina sta ascoltando tutto. Isaac però non sembra voler ascoltare i consigli di Matias e ancora una volta affronta Elsa. La ragazza gli ribadisce che deve stare da parte, che non deve intromettersi nella sua vita…Elsa è molto turbata dopo aver parlato con Isaac e Alvaro se ne accorge. Il dottore quindi le consiglia di parlare con lui di quello che sta succedendo senza farsi troppi problemi…

Julieta dopo aver appreso che Fe è ancora viva e dopo esser uscita di casa con le sue amiche sembra stare meglio. Raimundo sta organizzando il viaggio di Fe in America e le annuncia che Prado e Rosario sono felicissime del suo arrivo. Fe però è lapidaria: non se ne andrà senza Mauricio…

Carmelo e Don Berengario si rendono conto che forse è arrivato il momento di vuotare il sacco e raccontare la verità su quello che è successo con i Molero…Carmelo quindi parla anche con Julieta e le dice quello che vuole fare…