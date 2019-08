Una vita anticipazioni: Samuel vuole uccidere Moises, lo farà?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda nel venerdì di Canale 5? Prima di passare alle anticipazioni, con le ultime news da Acacias 38 vi ricordiamo che anche questa settimana, Una vita ci aspetta al sabato sera su Rete 4 in prime time. Come avrete visto negli ultimi episodi, Ursula sembra essere ormai sotto scacco. Blanca e Diego stanno decidendo per lei ma la Dicenta potrebbe aver fatto una mossa che nessuno si aspetta. Carmen infatti è molto preoccupata per Reira che da giorni non si fa sentire. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 30 agosto 2019, ci rivelano quello che potrebbe esser successo all’uomo…Non ci resta che scoprire quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 AGOSTO 2019

Tutti i vicini assistono al momento in cui Ursula, con indosso la camicia di forza, viene portata in ospedale; poco dopo, Blanca e Diego raccontano loro ciò che la Dicenta ha fatto, compreso il rapimento del piccolo Moises. i vicini sono sconvolti dopo aver scoperto tutto quello che Ursula era pronta a fare…Arturo continua a rifiutare l’idea di operarsi. Iñigo, al contrario di Flora, non vuole vendere la pasticceria per consentire a Peña di avere una difesa legale. Ramon scopre le bugie di Antoñito e si arrabbia con lui.

Blanca e Diego decidono di trasferirsi a Huelva. Samuel visita Ursula nel sanatorio e le dice che farà ciò che lei non è stata in grado di portare a termine: uccidere Moises. Ignara dei piani del parente, Blanca chiede proprio a Samuel di trasferirsi a Huelva, insieme a lei, Diego e Moises. Blanca e Diego infatti non hanno mai sospettato di Samuel e non sanno invece che i loro problemi non sono ancora finiti…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.